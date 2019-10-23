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Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
Акции компании подскочили почти на 17% при отсутствии новостей. «Сургутнефтегаз» хранит на депозитах 3 трлн руб., рост может быть связан со слухами о возможных инвестициях, говорят аналитики
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет. По итогам торгов бумаги выросли на 9,4%, до 40,17 руб. за акцию, объем торгов составил 8,9 млрд руб., это сопоставимо с биржевыми оборотами «Газпрома» и Сбербанка, подсчитал «Интерфакс». Привилегированные акции выросли на 2,7%, до 39,3 руб.

Капитализация «Сургутнефтегаза» по итогам торгов составила 1,7 трлн руб.

Акции перешли к росту в отсутствие корпоративных новостей, отмечают все опрошенные РБК аналитики. «Сургутнефтегаз», чья структура собственности закольцована, много лет хранит на депозитах значительную сумму, которую на рынке называют кубышкой: по итогам первого полугодия 2019 года она составила почти 3 трлн руб., что почти вдвое выше капитализации компании. Исторически та поддерживала текущий уровень добычи и не делала крупных приобретений. «Мы ничего не меняем. У нас все стабильно», — сказал в начале октября глава компании Владимир Богданов.

Это не первый взлет стоимости акций «Сургутнефтегаза» в этом году: впервые они подскочили в конце августа, после того как компания создала «дочку» ООО «Рион», которая заявила в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. За пять дней обыкновенные акции подскочили на 30%, до 35,5 руб. за штуку.

Но в начале сентября Богданов опроверг эту гипотезу. «Многие компании сейчас создают [такие] дочерние общества. Это (намерение инвестировать в ценные бумаги. — РБК) домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже. <...> У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять. И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять», — заявил он.

Однако аналитики банка Citi выпустили обзор, в котором утверждалось, что единственным способом оправдать такую переоценку могла бы стать новость, что «Сургутнефтегаз» готовит обратный выкуп своих акций (buy-back). «Вот вы придумали себе это, кто-то один написал», — заявил на это журналистам Богданов 18 октября. С тех пор обыкновенные акции выросли еще на 13%, а привилегированные — на 3,4%.

В среду акции «Сургутнефтегаза» могли вырасти под влиянием некоего корпоративного события, о котором пока никто не знает, рассуждает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Новостей о «Сургутнефтегазе» не было, но на рынке активно обсуждаются слухи о слиянии с другой крупной нефтяной компанией, сказал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Есть мнение, что это позволит «Сургутнефтегазу» монетизировать огромную денежную наличность и привести к позитивному синергетическому эффекту с точки зрения развития бизнеса обеих компаний. Но это исключительно рыночные спекуляции, какого либо подтверждения им нет», — заключил он.

«Ранее деньги на депозитах «Сургутнефтегаза» никак не учитывались рынком, поэтому любая инвестиция или любое использование этих денег должны привезти к росту капитализации», — считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза».

Авторы: Алина Фадеева, Татьяна Ломская
Теги: сургутнефтегаз
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