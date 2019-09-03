Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

Акции «Сургутнефтегаза» во вторник продолжили быстро расти в цене. По итогам 2 сентября они подорожали более чем на 12%, утром 3 сентября цена подскочила еще на 20%

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

Стоимость акций «Сургутнефтегаза» на Московской бирже утром 3 сентября взлетела более чем на 20%. На пике стоимость бумаг достигла отметки 37,295 руб. за штуку, что на 20,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В результате роста цен на акции выросла и капитализация компании: на 12:38 мск она составляла (с учетом привилегированных акций) 1,611 трлн руб.

Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.

«Действия на рынке мы комментировать не станем», — заявил РБК представитель «Сургутнефтегаза».

Аналитики объясняют скачок котировок появлением информации, что нефтяная компания создала новую «дочку» — ООО «Рион», основным видом деятельности которого заявлено вложение в ценные бумаги и управление ими. Инвесторы надеются, что компания начнет инвестировать средства, накопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» (более 3 трлн руб.).

«Логично предположить, что рост действительно может быть связан с созданием ООО «Рион», никаких других существенных новостей по компании в последнее время не выходило», — сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Он отметил, что «Сургутнефтегаз», на счетах которого находится около $50 млрд, остается самой закрытой с точки зрения информационной открытости крупной российской нефтяной компанией и с какой конкретно целью создавалась «дочка», пока не ясно.