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Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,31%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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Бизнес ,  
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Акции «Сургутнефтегаза» во вторник продолжили быстро расти в цене. По итогам 2 сентября они подорожали более чем на 12%, утром 3 сентября цена подскочила еще на 20%
Фото: Алексей Щукин / ТАСС

Стоимость акций «Сургутнефтегаза» на Московской бирже утром 3 сентября взлетела более чем на 20%. На пике стоимость бумаг достигла отметки 37,295 руб. за штуку, что на 20,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В результате роста цен на акции выросла и капитализация компании: на 12:38 мск она составляла (с учетом привилегированных акций) 1,611 трлн руб.

Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.

«Действия на рынке мы комментировать не станем», — заявил РБК представитель «Сургутнефтегаза».

Аналитики объясняют скачок котировок появлением информации, что нефтяная компания создала новую «дочку» — ООО «Рион», основным видом деятельности которого заявлено вложение в ценные бумаги и управление ими. Инвесторы надеются, что компания начнет инвестировать средства, накопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» (более 3 трлн руб.).

«Логично предположить, что рост действительно может быть связан с созданием ООО «Рион», никаких других существенных новостей по компании в последнее время не выходило», — сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Он отметил, что «Сургутнефтегаз», на счетах которого находится около $50 млрд, остается самой закрытой с точки зрения информационной открытости крупной российской нефтяной компанией и с какой конкретно целью создавалась «дочка», пока не ясно.

«Перспектива, что частично эти средства могут быть реинвестированы, а потом вернутся к акционерам в виде дивидендов, видимо, увеличивает интерес некоторых инвесторов к компании. Насколько это предположение оправданно, покажет время», — заключил эксперт.

По словам аналитика Wood & Co. Ильдара Давлетшина, «Сургутнефтегаз» остается самой недооцененной компанией в нефтегазовом секторе, то есть стоит меньше, чем деньги на ее счетах. «Основная причина, из-за которой рынок игнорирует эти накопления, заключается в том, что [компания] не делится этими деньгами с миноритариями, размещая их на депозитах в госбанках. К тому же компания не общается с инвесторами должным образом: практически невозможно встретиться с ее топ-менеджерами, а ее акционерная структура очень непрозрачная», — заключает эксперт.

Согласно данным СПАРК, в среду, 28 августа, «Сургутнефтегаз» учредил ООО «Рион» с уставным капиталом 10 млн руб. Гендиректором новой компании стал Павел Шевелев, который занимает должность первого заместителя главного бухгалтера — начальника управления ведения бухгалтерского учета и отчетности «Сургутнефтегаза», следует из отчета нефтяной компании за второй квартал 2019 года.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: «Сургутнефтегаз», Московская биржа
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