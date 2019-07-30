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Amazon $2 300 (+21,35%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+16,73%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,4%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,2%, до 799 млрд руб.

Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» в первом полугодии сократились на 105 млрд руб., до 2,955 трлн руб. На начало года этот показатель составлял 3,06 трлн руб.

В июне глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов заявил, что налоги на добычу нефти в Сибири — самые высокие не только по России, но и в мире. Он также выразил надежду на смягчение налогообложения в этой области.

 

Теги: «Сургутнефтегаз», отчет, убытки, отчетность компании
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