«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,2%, до 799 млрд руб.

Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» в первом полугодии сократились на 105 млрд руб., до 2,955 трлн руб. На начало года этот показатель составлял 3,06 трлн руб.

В июне глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов заявил, что налоги на добычу нефти в Сибири — самые высокие не только по России, но и в мире. Он также выразил надежду на смягчение налогообложения в этой области.



