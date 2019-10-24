Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Уилану

Лефортовский суд Москвы до 29 декабря продлил срок содержания под стражей американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, сообщили РБК в суде.

Пола Уилана задержали в Москве в конце прошлого года. Как сообщала ФСБ, что произошло во время шпионской операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Сути обвинений суд не раскрывает из-за секретности информации.

В августе арест Уилана продлили до 29 октября.

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