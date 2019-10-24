Политика , 24 окт, 11:32
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Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Уилану
Лефортовский суд Москвы до 29 декабря продлил срок содержания под стражей американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, сообщили РБК в суде.
Пола Уилана задержали в Москве в конце прошлого года. Как сообщала ФСБ, что произошло во время шпионской операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Сути обвинений суд не раскрывает из-за секретности информации.
В августе арест Уилана продлили до 29 октября.
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