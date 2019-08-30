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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,94%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Адвокат заявила о предъявлении окончательного обвинения американцу Уилану

Следственные действия в отношении гражданина США Пола Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже, завершены. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

«Официально об окончании следствия нам объявят на следующей неделе, но по факту они завершены», — заявила она.

Карлова добавила, что Уилану предъявлено обвинение в окончательной редакции: «Это статья 276 (шпионаж), как и была с самого начала». При этом она не раскрыла сути обвинений, сославшись на подписку о неразглашении.

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Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану

О задержании Пола Уилана в Москве ФСБ объявила в конце прошлого года. Как отмечало ведомство, американца перехватили во время шпионской акции. Других подробностей из-за секретности дела раскрыто не было. В России ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. В августе ему продлили арест до 29 октября.

Брат Уилана настаивал, что американец — бывший морпех, и в Москву он приехал на свадьбу к другу. В июне посольство США направило в российский МИД ноту в связи с ненадлежащим обращением с американцем в СИЗО. Позднее посольство США заявило, что состояние Уилана ухудшилось, и ему не оказывается должная медицинская помощь.

Теги: адвокат, шпионаж, обвинение, гражданин США
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