Дипломаты заявили об ухудшении здоровья обвиненного в шпионаже американца

Состояние здоровья гражданина США Пола Уилана, который находится под арестом в Москве по обвинению в шпионаже, ухудшилось, той медицинской помощи, которую ему оказывают в СИЗО, недостаточно. Об этом сообщило посольство США в Москве в своем Twitter.

«В «Лефортово» Полу Уилану оказывается базовая медпомощь, но его состояние требует большего, чем могут обеспечить в СИЗО. Наше ходатайство о консультации приглашенного врача отклонено, состояние Пола Уилана ухудшилось», — сообщили американские дипломаты.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце прошлого года. Как указывали в ФСБ, оперативники перехватили его во время шпионской акции. Ему грозит в России от 10 до 20 лет лишения свободы. Брат американца настаивал, что Пол — бывший морпех и приехал в Москву на свадьбу к другу. По версии суда, американец часто приезжал в Россию с 2007 года. Какие-либо другие подробности не известны из-за секретности дела.

В мае Уилан пожаловался на плохие условия его содержания в СИЗО. Он говорил, что не принимал душ в течение двух недель, а также не может получить помощь зубного врача. В конце июня посольство США направило в МИД России ноту протеста из-за ситуации вокруг ареста Уилана.