Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

Речь идет о задержанном в России по обвинению в шпионаже гражданине США Поле Уилане. Конгресс настаивает, чтобы Москва предоставила доказательства его вины или отпустила его

Пол Уилан (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.

«Своим решением мы даем понять российскому правительству и президенту Путину, что конгресс не допустит бессрочного задержания гражданина США без каких-либо доказательств», — заявил демократ Хейли Стивенс, автор резолюции.

В резолюции также содержится призыв к президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео оказать давление на Россию с целью обеспечить прозрачный судебный процесс по делу Уилана.

Уилан был арестован в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Свою вину он отрицает.

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