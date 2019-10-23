Политика , 23 окт, 02:15
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Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Речь идет о задержанном в России по обвинению в шпионаже гражданине США Поле Уилане. Конгресс настаивает, чтобы Москва предоставила доказательства его вины или отпустила его
Пол Уилан
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
«Своим решением мы даем понять российскому правительству и президенту Путину, что конгресс не допустит бессрочного задержания гражданина США без каких-либо доказательств», — заявил демократ Хейли Стивенс, автор резолюции.
В резолюции также содержится призыв к президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео оказать давление на Россию с целью обеспечить прозрачный судебный процесс по делу Уилана.
Уилан был арестован в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Свою вину он отрицает.
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