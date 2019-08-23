Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест для обвиненного в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Перововласенко.

Арест продлен до 29 октября, уточнила она. Из-за секретности дела слушание проходило в закрытом режиме, журналистов пригласили только на оглашение решения, уточняет ТАСС.

Уилана, который числится руководителем службы безопасности в компании по производству комплектующих для автомобилей BorgWarner, задержали в Москве в конце прошлого года по обвинению в шпионаже. Детали обвинений против него неизвестны. Помимо американского гражданства у задержанного есть гражданства Великобритании, Ирландии и Канады.

В ходе заседания суда по продлению ареста Уилан пожаловался на состояние здоровья: по его словам, он не ел с вечера предыдущего дня, так как у него утром должны были взять анализ крови. Для него даже вызвали скорую помощь прямо в суд, однако осмотревшие его медики заключили, что в госпитализации Уилан не нуждается.