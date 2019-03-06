Адвокаты заявили о первом приговоре по «делу «Нового величия»

Представители защиты в деле организации, активистов которой обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассказали о приговоре Рустаму Рустамову — он признал вину и получил условный срок

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Сергиево-Посадский городской суд Московской области приговорил активиста организации «Новое величие» Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Об этом проекту «ОВД-Инфо» сообщила адвокат Светлана Сидоркина и подтвердил РБК адвокат Максим Пашков. Оба защитника представляют в этом деле других обвиняемых.

«Рустамов приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Он осужден в особом порядке: он согласился с обвинением, приговор был получен без исследования доказательств, собранных по делу», — сказал Пашков.

Решение суд принял 5 марта. Рустамова признали ​виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ).

11 марта в Мосгорсуде состоится заседание по продлению ареста остальным обвиняемым по делу.

Всего в «деле «Нового величия» десять фигурантов. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Следствие считает, что активисты хотели совершить преступления по мотивам ненависти к действующей российской власти. Сторона защиты утверждает, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника Центра «Э» МВД и двух его агентов.