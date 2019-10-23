Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу

Колонна российской военной полиции в соответствии с сочинскими договоренностями Москвы и Анкары прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Подразделение направилось в зону проведения турецкой военной операции «Источник мира», чтобы «поддерживать правопорядок» и «обеспечить безопасность населения». Там же полиция будет следить за соблюдением вывода курдских отрядов самообороны за пределы 30-километровой зоны от границы стран.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошли 22 октября в Сочи. Стороны обсудили решения по выходу из кризиса, сложившегося в виду начатой 9 октября Анкарой военной операции «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны». Согласно подписанному меморандуму, Турция обязалась прекратить наступление, под ее контролем останется территория, занятая в ходе операции. Также Россия вместе с Сирией будут содействовать отходу от границы с Турцией курдских отрядов, которые обязаны сделать это в течение пяти дней, до 27 октября.

