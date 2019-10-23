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Федотов озадачился из-за связи нового главы СПЧ с «Единой Россией»

Бывший председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов заявил «Ведомостям», что хотел бы видеть на месте нового главы СПЧ Валерия Фадеева другого человека.

«Конечно, я бы предпочел на месте Фадеева видеть другого человека — того, кто больше занимается сферой правозащиты, чем развитием гражданского общества. Именно такими были и (бывшие главы СПЧ. — РБК) Сергей Ковалев, и Владимир Карташкин, и Элла Памфилова», — отметил он. 

По его словам, он также «несколько озадачен» тем фактом, что новый президент СПЧ Валерий Фадеев является членом высшего совета «Единой России». «Точно так же, как меня смущает, что член СПЧ Андрей Бабушкин является членом федерального политсовета партии «Яблоко». Я ему неоднократно об этом говорил, но он меня не слышит», — сказал Федотов. 

Кроме того, Федотов добавил, что в администрации президента обсуждалась возможность оставить его на должности главы СПЧ с условием оставления поста советника Путина. Федотов отказался, аргументировав свое решение нежеланием «ослабить позиции совета». «Считаю, что председатель СПЧ должен быть советником президента, потому что СПЧ — это коллективный советник президента», — уточнил он.

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В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Федотова с должности председателя Совета по правам человека, который он возглавлял с 2010 года. Новый главой СПЧ был назначен журналист и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. 

Кроме того, из совета исключили главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков связал смену членов СПЧ с ротацией.  

Теги: Михаил Федотов, СПЧ, Валерий Фадеев
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