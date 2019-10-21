Песков объяснил замену некоторых членов СПЧ

Смена членов Совета по правам человека связана с ротацией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в соответствии с указом Владимира Путина пост председателя Совета покинул Михаил Федотов, возглавлявший СПЧ с 2010 года. Его отставка связана с достижением предельного для госчиновка возраста — 70 лет. Ему на смену пришел секретарь общественной палаты Валерий Фадеев.

Также из СПЧ были исключены глава «Агоры» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.

При этом в состав Совета были введены уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, экс-глава «РИА Новости Украина», исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский, президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.