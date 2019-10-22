Песков не раскрыл «глубину рабочего процесса» по изменению состава СПЧ

Песков не раскрыл «глубину рабочего процесса» по изменению состава СПЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может раскрыть «глубину рабочего процесса» по решению вопроса о составе Совета по правам человека (СПЧ). Его слова передает корреспондент РБК.

Комментируя решение члена СПЧ Тамары Морщарковой покинуть совет, Песков сказал, что «не стоит преувеличивать значение» этого шага, и выразил сожаление, что Морщакова отказалась работать «в столь важном органе».

Также пресс-секретарь ответил на вопрос, почему из СПЧ была исключена политолог Екатерина Шульман.

«Это ротация, состав совета — не некая догма. Это согласованная с главой государства позиция», — сказал он, добавив, что у Кремля нет каких-либо претензий к Шульман.