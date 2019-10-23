Отбывший десятилетний срок в России криминальный авторитет экстрадирован в Испанию, где его подозревают в причастности к похищению предметов искусства и вымогательствам

Россия выдала Испании криминального авторитета Тариела Ониани (Таро). Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня он доставлен в международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина и передан представителям испанских правоохранительных органов», — рассказала Волк, отметив, что власти Испании разыскивали Ониани «для привлечения к уголовной ответственности за причастность к преступной организации, действовавшей на территории этого государства».

По словам Волк, правоохранительные органы Испании обвиняют участников этой организации в вымогательствах и хищении предметов искусства. Сам же Ониани еще в 2009 году был приговорен в России к десяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

В 2011 году Ониани был временно передан правоохранительным органам Испании для проведения «неотложных следственных действий в рамках расследуемого у них уголовного дела», по завершении которых Мадрид вернул авторитета в Россию для отбывания срока.

В 2018 году МВД сообщило, что пребывание Ониани на территории России признано нежелательным, а потому после отбывания срока он будет депортирован за пределы России с бессрочным запретом на въезд.