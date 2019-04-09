Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.

«Сегодня у него закончился срок отбытия наказания. У нас он отбыл срок наказания, который был предоставлен судом, и мы его освободили», — сказали в пресс-службе.

В начале апреля в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда сообщили РБК, что Мулухов выйдет на свободу раньше окончания изначального срока заключения. В суде добавили, что соответствующее постановление вынесли еще в 2017 году по ходатайству заключенного. «Росбалт» писал, что Мулухов выйдет на свободу 9 апреля вместо 11 июня.

После освобождения Мулухов подлежит выдворению из России.

В 2010 году Хамовнический суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в похищении человека и вымогательстве. Тогда Генпрокуратура обратилась к властям Испании с просьбой о его выдаче.