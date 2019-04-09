Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда.

«Суд арестовал Тариэля Мулухова на 40 дней, по ходатайству районного прокурора», — сказали в суде. Там также пояснили, что Мулухов находится в международном розыске, инициатором его задержания выступала Испания. «Он доставлен в СИЗО номер 3, где будет содержаться до 19 мая», — добавили в суде.

Ранее во вторник, 9 апреля, Мулухов освободился из колонии в Оренбургской области. О том, что он выйдет на свободу раньше окончания срока заключения стало известно в начале апреля. Соответствующее постановление было вынесено в 2017 году.

В 2010 году Хамовнический суд приговорил криминального авторитета к десяти годам колонии строгого режима из-за похищения человека и вымогательства. Мулухов является гражданином Грузии, по данным источника РБК он также является подданным Испании. В 2005 году королевство объявило его в международный розыск по делу об организации преступного сообщество и отмывании денег.