CNN назвал США проигравшими по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии

США стали «самым большим геополитическим неудачником» по итогам меморандума, подписанного президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN.

Статья посвящена анализу меморандума, подписанного лидерами двух государств по итогам встречи в Сочи и предусматривающего прекращение операции Анкары в стране. Как отмечает автор материала, из текста документа следует, что у Вашингтона больше нет права голоса в определении будущего Сирии, а Москва и Анкара утвердились как основные геополитические посредники в регионе. В статье также отмечается, что главы обоих государств стремятся к решению конфликта, которое не повлечет за собой изменения международных границ и будет противодействовать сепаратистским движениям.

По мнению автора публикации, достигнутая Путиным и Эрдоганом договоренность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии может быть представлена как крупный внешнеполитический успех главы России. Кроме того, Москве удалось создать условия, при которых Анкара вынуждена вести прямой диалог с официальным Дамаском.

В материале утверждается, что наибольшим «геополитическим неудачником» по итогам заключения меморандума стал Вашингтон. Осуществленный ранее поспешный вывод американских сил, оставивший беззащитными курдские формирования на северо-востоке Сирии, стал настоящим «подарком» для Путина. Достигнутые же в Сочи договоренности «добавили унижения» США, отмечается в статье. Так, глава российского Минобороны Сергей Шойгу «фактически заявил», что для американцев пришло время покинуть территорию Сирии, напоминает автор публикации.