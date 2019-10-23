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CNN назвал США проигравшими по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии

США стали «самым большим геополитическим неудачником» по итогам меморандума, подписанного президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN.

Статья посвящена анализу меморандума, подписанного лидерами двух государств по итогам встречи в Сочи и предусматривающего прекращение операции Анкары в стране. Как отмечает автор материала, из текста документа следует, что у Вашингтона больше нет права голоса в определении будущего Сирии, а Москва и Анкара утвердились как основные геополитические посредники в регионе. В статье также отмечается, что главы обоих государств стремятся к решению конфликта, которое не повлечет за собой изменения международных границ и будет противодействовать сепаратистским движениям.

По мнению автора публикации, достигнутая Путиным и Эрдоганом договоренность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии может быть представлена как крупный внешнеполитический успех главы России. Кроме того, Москве удалось создать условия, при которых Анкара вынуждена вести прямой диалог с официальным Дамаском.

В материале утверждается, что наибольшим «геополитическим неудачником» по итогам заключения меморандума стал Вашингтон. Осуществленный ранее поспешный вывод американских сил, оставивший беззащитными курдские формирования на северо-востоке Сирии, стал настоящим «подарком» для Путина. Достигнутые же в Сочи договоренности «добавили унижения» США, отмечается в статье. Так, глава российского Минобороны Сергей Шойгу «фактически заявил», что для американцев пришло время покинуть территорию Сирии, напоминает автор публикации.

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9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских формирований, которые Анкара считает террористами. Действия Турции осудили в США, Европе и Лиге арабских государств. 17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции Анкары на 120 часов. 22 октября президенты России и Турции согласовали шаги по разрешению кризиса в Сирии. Договоренности, названные Путиным судьбоносными, предусматривают, что «Источник мира» не будет продолжаться, а Турция сохранит контроль над занятой в ходе операции территорией.

Теги: CNN, Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
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