Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Багдад с визитом, у него запланированы встречи с премьер-министром Аделем Абд аль-Махди и министром обороны Ирака, сообщает Reuters.

Ожидается, что стороны обсудят, как долго американские военные, которые уходят из северной Сирии, будут оставаться в Ираке.

Американские военные прибывают в Ирак после прекращения турецкой военной операции «Источник мира». 9 октября Анкара ввела войска на территорию северной Сирии, занятую курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG). 17 октября Турция и США договорились о временном прекращении операции на 120 часов, за которые курды обязались покинуть прилегающие к турецкой границе районы Сирии для создания 30-километровой зоны безопасности. После этого Вооруженные силы США также начали покидать часть своих баз на севере страны и и направились к иракской границе.

Во вторник, 22 октября, военные Ирака заявили, что у американских войск, которые переходят в Ирак в рамках вывода из Сирии, нет разрешения на пребывание в стране и они могут находиться там только транзитом.