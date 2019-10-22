В Ираке заявили об отсутствии у военных США права оставаться в стране

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии Политика, 19:57 Дзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам Спорт, 19:54 Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России Общество, 19:52 Переговоры Путина и Эрдогана продлились более шести часов Политика, 19:50 11-летняя девочка скончалась во время тренировки по синхронному плаванию Спорт, 19:50 В мэрии назвали фейком данные о радиации в зоне строительства хорды Общество, 19:41 Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» Общество, 19:33 Денис Поцелуенок — о мобильных автолавках «Стардог!s» в 90-х и сейчас РБК и ГАЗ, 19:31 Суд объяснил отмену приговора въехавшему в переход у метро водителю Общество, 19:28 СМИ узнали о появлении в WhatsApp черных списков для добавляющих в чаты Технологии и медиа, 19:23 РАН попросил Минобрнауки отменить правила об изоляции российских ученых Общество, 19:22 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:18 Путин и Эрдоган провели за переговорами уже больше пяти часов Политика, 19:11 Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве Общество, 19:11
Операция Турции в Сирии ,  
0 
В Ираке заявили об отсутствии у военных США права оставаться в стране

Вооруженные силы США, которые покинули Сирию и вошли в Ирак, не имеют права оставаться на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

По информации издания, американские войска могут находиться в Ираке только транзитом. Отмечается, что эти сведения противоречат заявлениям Пентагона о том, что американский контингент передислоцируется в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Политика
Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией

При этом Эспер во время недавнего посещения Эр-Рияда подчеркивал, что Вооруженные силы США не собираются оставаться в Ираке бесконечно и в итоге будут отправлены домой.

Американские войска прибывают в Ирак на фоне турецкой военной операции «Источник мира». 9 октября Анкара ввела войска на территорию Сирии, занятую курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG), для создания 30-километровой зоны безопасности. После этого Вооруженные силы США покинули часть своих баз на севере страны и выдвинулись к иракской границе.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о временном прекращении операции на 120 часов. За это время курдские силы YPG должны покинуть зону интересов Турции. Взамен США пообещали снять с Турции санкции.

Глава Пентагона 20 октября заявил, что в Ирак будут переброшены более тысячи военных для борьбы с ИГ.

Теги: Ирак, США, армия, Сирия
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
СМИ сообщили об идущей в Сирию из Ирака эвакуационной колонне войск США
Политика
Глава Пентагона сообщил о переброске 1 тыс. военных из Сирии в Ирак
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter