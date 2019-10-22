В Ираке заявили об отсутствии у военных США права оставаться в стране

В Ираке заявили об отсутствии у военных США права оставаться в стране

Вооруженные силы США, которые покинули Сирию и вошли в Ирак, не имеют права оставаться на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

По информации издания, американские войска могут находиться в Ираке только транзитом. Отмечается, что эти сведения противоречат заявлениям Пентагона о том, что американский контингент передислоцируется в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

При этом Эспер во время недавнего посещения Эр-Рияда подчеркивал, что Вооруженные силы США не собираются оставаться в Ираке бесконечно и в итоге будут отправлены домой.

Американские войска прибывают в Ирак на фоне турецкой военной операции «Источник мира». 9 октября Анкара ввела войска на территорию Сирии, занятую курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG), для создания 30-километровой зоны безопасности. После этого Вооруженные силы США покинули часть своих баз на севере страны и выдвинулись к иракской границе.