Кремль объяснил трудности в организации саммита в «нормандской формате»

Вести подготовку к саммиту в «нормандском формате» пока невозможно, так как сейчас меняется позиция одной из сторон переговоров. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нормандский формат» испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время. Пока подготовка вестись не может, так как меняется запросная позиция одной из сторон», — сказал Песков.

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