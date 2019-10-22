Путин и Эрдоган провели за переговорами уже больше пяти часов

Путин и Эрдоган провели за переговорами уже больше пяти часов

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже более пяти часов, сообщает «РИА Новости».

Встреча началась в 13:27 мск. Сначала лидеры общались в присутствии своих делегаций, затем перешли к диалогу тет-а-тет.

До этого ТАСС со ссылкой на главу «Росатома» Алексея Лихачева информировал, что переговоры проходят в режиме «один на один».

Встреча Путина и Эрдогана проходит в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Основной вопрос, который обсуждают президенты, — ситуация на севере Сирии и военная операция Анкары «Источник мира». Перед началом диалога Эрдоган заявлял, что по итогам переговоров предпримет необходимые шаги по Сирии.