Песков назвал переговоры Путина и Трампа сложными и небыстрыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что переговоры между Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом будут сложными и небыстрыми, сообщает корреспондент РБК.

«Много тем, сложные будут разговоры, это очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности переговоров. По его словам, сама встреча начнется «с узкого состава».

22 октября Путин встречается с Эрдоганом в Сочи. Главной темой беседы двух президентов станет ситуация в Сирии. Турецкий лидер также пообещал предпринять необходимые шаги по Сирии после сочинских переговоров.

Военную операцию «Источник мира», направленную против «Сирийских демократических сил» и YPG, турецкая армия начала 9 октября. Войска и лояльные им группировки вступили на территорию Сирию с целью создать 30-километровую зону безопасности.