В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В резиденции Бочаров Ручей в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «РИА Новости».

Фото со встречи глав двух государств опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Главной темой беседы Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии. Ранее президент Сирии пообещал, что после встречи с главой России Анкара «предпримет необходимые шаги» по этому вопросу.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран начнется с «узкого состава», а также отметил, что переговоры будут «сложными и небыстрыми».