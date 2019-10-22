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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В резиденции Бочаров Ручей в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «РИА Новости».

Фото со встречи глав двух государств опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Главной темой беседы Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии. Ранее президент Сирии пообещал, что после встречи с главой России Анкара «предпримет необходимые шаги» по этому вопросу.

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Эрдоган пообещал предпринять шаги по Сирии после встречи с Путиным

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран начнется с «узкого состава», а также отметил, что переговоры будут «сложными и небыстрыми».

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» и «Отрядов народной самообороны» (YPG). Действия Турции осудили в Европе, США и Лиге арабских государств. Вашингтон ввел санкции в отношении высокопоставленных турецких чиновников. 17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции Анкары в Сирии на 120 часов, за это время курдские формирования должны покинуть район ее проведения. Этот срок истекает 23 октября.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, переговоры
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