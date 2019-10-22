Синоптики предупредили о похолодании в конце недели в Центральной России

Синоптики предупредили о похолодании в конце недели в Центральной России

До конца недели в Центральной России сохранится теплая погода на 5–6 градусов выше нормы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие пять суток погода будет теплой, никакого похолодания. Это будет последняя теплая неделя, температура будет на 5–6 градусов выше нормы», — пояснил он. По словам синоптика, днем температура составит от плюс 9 до плюс 15 градусов, ночью от плюс 5 до плюс 12 градусов. Неделя пройдет без осадков, короткий дождь ожидается только в среду.

В воскресенье постепенно начнет холодать, указывает Тишковец. По его словам, откроется «период предзимья», к середине следующей недели будет около нуля, осадки начнут переходить в заряды снега, усилится ветер.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК о сохранении экстремального антициклона в средних широтах евроазиатского континента. По данным эксперта, температура превышает многолетние показатели в столицах ряда стран Восточной Европы на 2–4 градуса.