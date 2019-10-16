Синоптики пообещали теплую погоду в ноябре в европейской части России

Погода в ноябре будет существенно выше климатической нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, теплая погода ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и в регионах Центрального федерального округа. Температура выше на один градус будет в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми.

Похолодание, наоборот, не характерное для последнего осеннего месяца, придет в Краснодарский край и в южную часть Крыма, уточнила Паршина. Температура ниже нормы будет также в Иркутской области и Бурятии.

В Москве, по данным Гидрометцентра, средняя температура в ноябре составит минус 2-3 градуса при среднемесячных показателях в -1-2 градуса. Ночью столбики термометров могут упасть до минус 1–6 градусов. Кроме того, при похолоданиях температура ночью может понижаться до минус 15 градусов, а днем — до десяти.

В понедельник, 14 октября, синоптики пообещали теплую погоду в Москве и области на неделю. По данным центра «Фобос», 16 октября воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов, а ночью — до плюс 4 градусов. Во второй половине дня погода в столице будет облачной, так как скажется влияние очередного циклона.