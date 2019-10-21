Общество , 21 окт, 19:57
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Понедельник стал самым теплым 21 октября за последние 70 лет
На главной метеостанции Москвы зафиксировали температуру плюс 17,5 градуса, сообщает интернет-портал «Метеоновости». В этом году 21 октября стало самым теплым за последние 70 лет.
По данным Гидрометцентра России, завтра, 22 октября, температура воздуха в Москве снизится. Днем ожидается плюс 10–12 градусов, ветер западный, 3–7 м/c, преимущественно без осадков.
20 октября температура в Серпухове Московской области почти достигла 19,9 градуса, был обновлен рекорд 2012 года. В Можайске был побит рекорд 1957 года — там воздух прогрелся до плюс 19,3 градуса. В Коломне температура поднималась до плюс 19 градусов.