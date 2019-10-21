Понедельник стал самым теплым 21 октября за последние 70 лет

Понедельник стал самым теплым 21 октября за последние 70 лет

На главной метеостанции Москвы зафиксировали температуру плюс 17,5 градуса, сообщает интернет-портал «Метеоновости». В этом году 21 октября стало самым теплым за последние 70 лет.

По данным Гидрометцентра России, завтра, 22 октября, температура воздуха в Москве снизится. Днем ожидается плюс 10–12 градусов, ветер западный, 3–7 м/c, преимущественно без осадков.

20 октября температура в Серпухове Московской области почти достигла 19,9 градуса, был обновлен рекорд 2012 года. В Можайске был побит рекорд 1957 года — там воздух прогрелся до плюс 19,3 градуса. В Коломне температура поднималась до плюс 19 градусов.