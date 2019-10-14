Синоптики пообещали тепло в Москве в ближайшие дни

В Москве первые три дня наступившей недели, с 14 по 16 октября, будут теплыми, воздух прогреется до плюс 13 градусов, но пройдут небольшие дожди, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, температура в столичном регионе удерживается выше средних многолетних значений на 4–5 градусов.

«Сегодня [14 октября] в первой половине дня мы еще будем находиться под влиянием антициклона, поэтому обойдется без осадков, будет солнечно. Но постепенно небо начнут затягивать облака теплого атмосферного фронта, который приближается к нам с запада, и уже во второй половине дня в Москве пройдут дожди», — сказала Волосюк. Согласно прогнозу, температура воздуха в городе составит плюс 11–13 градусов, а в столичном регионе — от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов. По словам Волосюк, такая температура больше характерна для конца сентября или для первых чисел октября.

Во вторник, 15 октября, жителей Москвы ожидают дожди и температура до плюс 10–12 градусов. Во второй половине дня немного похолодает, ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 5–10 м/с, а порывы ветра будут достигать 10–13 м/с, отметила синоптик.

«Сопровождаться такая погода будет повышением атмосферного давления, которое в течение дня может вырасти на 10 единиц и к вечеру достигнуть показателей 752–754 мм ртутного столба. Такие перемены давления, к сожалению, сказываются на состоянии здоровья, причем не только метеопатов, но и вполне здоровых людей», — уточнила Волосюк.