Синоптики сообщили о сохранении аномального тепла в Москве

В Москве минимум до конца будущей недели будет аномально теплая погода. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что по ночам температура воздуха будет достигать 5–10 градусов тепла, а днем — 13–18 градусов. Леус добавил, что во второй половине недели будет 10–15 градусов тепла.

По его словам, такая погода характерна не для октября, а скорее для конца августа или начала сентября. Сейчас же температура воздуха выше климатической нормы на 5–7 градусов, добавил Леус.

Ведущий специалист «Фобоса» отметил, что это связано и с глобальным изменением климата, во время которого происходит постоянное повышение температур. «Что касается центра европейской части России, то в данной ситуации у нас первая половина сентября и большая часть октября оказались в таких синоптических процессах, когда циклоны двигаются более северными путями, чем обычно, и мы попадаем в их теплый сектор, то есть в южную часть циклонов, где наблюдаются воздушные массы из Атлантики, то есть хорошо прогретые и довольно влажные», — объяснил он.