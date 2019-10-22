СМИ сообщили о версии убийства депутата и ее семьи в Подмосковье

Депутата Заксобрания Раменского района Татьяну Сидорову и ее семью убили из-за финансовых махинаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего источника.

Как рассказал источник, Сидорова занимала должность гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», но фактически предприятие контролировал Олег Шишканов, которого подозревают в убийстве. По данным «Известий», компания получила от ВЭБ.РФ средства на сумму 4,5 млрд руб. Полученная сумма была реализована только на одну сотую часть, а остальные деньги себе забрали члены группировки Шишканова. Когда в ВЭБ начали интересоваться, куда были потрачены средства, Сидорова стала угрожать Шишканову, что расскажет о его финансовых махинациях. После этого, по словам источника«Известий», Шишканов поручил своему личному водителю «устранить проблему».

Материал дополняется