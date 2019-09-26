Подозреваемых в убийстве подмосковного депутата заключили под стражу

Басманный суд отправил под стражу четырех подозреваемых в убийстве депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012 году, заявили РБК в пресс-службе суда.

Четверых фигурантов дела — Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова и Юрия Григорьева — арестовали до 25 ноября.

Как сообщали в Следственном комитете России, по делу об убийстве Сидоровой 26 сентября были задержаны восемь человек, среди них Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.

Отмечается, что эта группа лиц действовала в рамках организованного преступного сообщества во главе с криминальным авторитетом по прозвищу Шишкан — Олегом Медведевым (до смены фамилии — Шишкановым). ОПГ занималась незаконной предпринимательской деятельностью и оборотом оружия.

Татьяна Сидорова, ее супруг, младший сын и сестра пропали в конце февраля 2012 года. Депутат также занимала должность генерального директора закрытого акционерного общества «Племзавод Раменское». В июле 2019 года в Московской области был задержан Олег Шишканов, которого следствие подозревает в убийстве Сидоровой и ее семьи. Мотивом преступления ведомство назвало отказ депутата передать земельные участки Раменского района главарю ОПГ.