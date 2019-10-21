Медведев поручил проводить учения по безопасности Рунета раз в год

Медведев поручил проводить учения по безопасности Рунета раз в год

Правительство утвердило положение о проведении учений, которые будут направлены на обеспечение устойчивой и безопасной работы Рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Положение вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Учения будут проводиться на федеральном и региональном уровнях не реже одного раза в год. Их участниками станут операторы связи, а также владельцы сетей связи и точек обмена трафиком, организаторы распространения информации в интернете, Минкомсвязи, ФСБ и другие ведомства.

План проведения учений Минкомсвязи будет согласовывать с ФСБ, Минобороны, МЧС, Федеральной службой охраны и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Учения могут быть и внеплановыми, если возникнет угроза устойчивости и целостности Сети.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Согласно документу, операторы связи обязаны устанавливать специальные технические средства, которые будут ограничивать распространение запрещенных в России данных. В случае же реальной угрозы Роскомнадзор начнет самостоятельно управлять Рунетом.