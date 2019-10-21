Джулиан Ассанж прибыл на суд по вопросу о его экстрадиции в США

Джулиан Ассанж прибыл на суд по вопросу о его экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Вестминстерский магистратский суд в Лондоне на слушание дела о своей экстрадиции в США, сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что что Ассанж полностью сбрил свою длинную бороду, которую отрастил во время пребывания в посольстве Эквадора. Также он был одет в голубой свитер и темно-синий костюм.

В апреле лондонская полиция задержала Ассанжа в посольстве Эквадора, где он пробыл почти семь лет. Его обвинили в нарушении условий освобождения под залог и неявке в британский суд.

В июне Минюст США направил в Великобританию запрос на экстрадицию журналиста — американские власти предъявили ему ряд обвинений, по которым Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Несмотря на подписание запроса на экстрадицию, Лондон исключил выдачу Ассанжа странам, где применяется смертная казнь.