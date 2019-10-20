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Минтруд назвал размер выплат семьям погибших при прорыве дамбы

Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда.

Пострадавшим также положена единовременная страховая выплата, но размер ее будет определяться индивидуально. «Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», — добавили в министерстве.

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В ведомстве добавили, что Роструд начал расследование группового несчастного случая на производстве. По данным министерства, среди погибших и пострадавших — жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей.

Глава Минтруда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России установить для членов семей погибших пенсии по потере кормильца.

Утром 19 октября на реке Сейбе прорвалась дамба, принадлежащая золотодобывающему предприятию «Сисим». Потоки воды затопили два вагончика, в которых жили рабочие. Погибли 15 человек, еще пять числятся пропавшими без вести. По данным властей региона, пострадали 16 человек. Семерым из них оказали медицинскую помощь, и они отказались от госпитализации. Девять человек доставили в больницу.

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Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Правоохранители задержали гендиректора «Сисима», начальника и мастера горного участка.

Теги: Минтруд, Красноярский край, дамба, прорыв
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