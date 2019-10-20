Минтруд назвал размер выплат семьям погибших при прорыве дамбы

Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда.

Пострадавшим также положена единовременная страховая выплата, но размер ее будет определяться индивидуально. «Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», — добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Роструд начал расследование группового несчастного случая на производстве. По данным министерства, среди погибших и пострадавших — жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей.

Глава Минтруда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России установить для членов семей погибших пенсии по потере кормильца.