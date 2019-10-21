Медики сообщили о 27 обратившихся за помощью после прорыва дамбы

Медики сообщили о 27 обратившихся за помощью после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае за медицинской помощью обратились 27 человек, сообщается на сайте регионального минздрава.

Девять человек были госпитализированы в Курагинскую районную больницу — их состояние оценивают как легкой степени тяжести, еще девять отправили на лечение в краевую клиническую больницу.

Угрозы жизни пациентов нет, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в ведомстве.

В ночь на 19 октября на реке Сейба прошло разрушение дамбы технического водоема золотодобывающей артели. Вода затопила вагончики, в которых жили около 70 рабочих, 15 человек погибли, еще пять числятся пропавшими без вести.