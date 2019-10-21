«Сибзолото» выразило соболезнования семьям погибших от прорыва дамбы

Компания «Сибзолото» выразила соболезнования родственникам погибших, полный список которых опубликован на ее сайте. «Соболезнуем семьям погибших товарищей», — озаглавлено сообщение.

Дамбу на реке Сейба в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Вода затопила два общежития с рабочими и несколько хозяйственных построек. 15 человек погибли, еще 44 пострадали.

Прорыв дамбы произошел из-за разрушения насыпи одного из верхних отстойников дамбы, которое привело к дальнейшему разрушению нижних отстойников, сообщили в компании.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем гибель двух или более лиц). В офисе «Сибзолота» провели обыски.