NYT узнал о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента американских войск в восточной Сирии, насчитывающего около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника администрации.

По данным издания, в случае, если Трамп примет такое решение, это будет второй случай с начала года, когда он отменяет собственный приказ. Ранее, в декабре 2018 года Трамп уже приказал 2 тыс. американским военнослужащим немедленно покинуть Сирию.

По словам собеседника NYT, на прошлой неделе Трамп рассматривал план размещения нескольких сотен военнослужащих в северо-восточной части Сирии, недалеко от границы с Ираком, для борьбы с терроризмом.

Кроме того, предполагается, что ВС будут удерживаться вдоль границы с Ираком, вне зоны безопасности, о которой ранее договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, США хотят помешать «Исламскому государству» восстановить часть халифата в Сирии и соседнем Ираке. Дополнительным преимуществом было бы помочь курдам контролировать нефтяные месторождения на востоке, пишет издание.

Трамп, как следует из предположений источника NYT, колеблется между решениями: достичь конечной цели по возвращению сил США домой из Сирии (что является частью обещаний предвыборной кампании по выводу страны из «бесконечных войн») или убедиться, что сдерживание ИГ продолжается. Отмечается, что Трамп мог бы впоследствии охарактеризовать продолжающееся развертывание небольшого контингента войск в Сирии как «вдумчивый и разумный способ помочь обеспечить безопасность в регионе».