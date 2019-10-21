Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм Финансы, 07:00 Глава Роспатента назвал самое необычное изобретение в 2019 году Общество, 06:56 NYT узнал о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии Политика, 06:33 Шойгу заявил о «реальной причине» выхода США из ДРСМД Политика, 06:15 Россияне назвали необходимые политикам качества киногероев Политика, 05:57 В Бурятии пропавшего накануне шестилетнего мальчика нашли в подъезде Общество, 05:51 Власти Чили из-за протестов ввели чрезвычайное положение в двух городах Общество, 05:23 СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина Политика, 05:11 Путин напомнил о реакции России на эпидемию лихорадки Эбола в Африке Политика, 04:53 Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки» Общество, 04:25 Премьер Северной Македонии объявил о проведении досрочных выборов Политика, 04:22 Кадыров пообещал боевикам из Сирии места «в театре или на кладбище» Политика, 03:57 Усатый заявил о победе на выборах мэра молдавского города Бельцы Политика, 03:55 В подвале ресторана в центре Москвы произошел пожар Общество, 03:22
Политика ,  
0 
NYT узнал о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента американских войск в восточной Сирии, насчитывающего около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника администрации.

По данным издания, в случае, если Трамп примет такое решение, это будет второй случай с начала года, когда он отменяет собственный приказ. Ранее, в декабре 2018 года Трамп уже приказал 2 тыс. американским военнослужащим немедленно покинуть Сирию.  

По словам собеседника NYT, на прошлой неделе Трамп рассматривал план размещения нескольких сотен военнослужащих в северо-восточной части Сирии, недалеко от границы с Ираком, для борьбы с терроризмом.

Кроме того, предполагается, что ВС будут удерживаться вдоль границы с Ираком, вне зоны безопасности, о которой ранее договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, США хотят помешать «Исламскому государству» восстановить часть халифата в Сирии и соседнем Ираке. Дополнительным преимуществом было бы помочь курдам контролировать нефтяные месторождения на востоке, пишет издание.

Трамп, как следует из предположений источника NYT, колеблется между решениями: достичь конечной цели по возвращению сил США домой из Сирии (что является частью обещаний предвыборной кампании по выводу страны из «бесконечных войн») или убедиться, что сдерживание ИГ продолжается. Отмечается, что Трамп мог бы впоследствии охарактеризовать продолжающееся развертывание небольшого контингента войск в Сирии как «вдумчивый и разумный способ помочь обеспечить безопасность в регионе».

Ранее глава Минобороны США сообщил, что Вашингтон намерен перебросить около тысячи американских военнослужащих из Сирии для борьбы с «Исламским государством» в западной части Ирака. По данным SANA, колонна военных США уже выдвинулась в сторону Ирака из Алеппо. 

Начиная с 9 октября, Турция проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира». Она направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил», которых в Турции считают террористическими. 17 октября США и Турция договорились о прекращении операции. По условиям двухстороннего соглашения, за 120 часов курды должны выйти с северной части Сирии и в обмен на снятие американских санкции с чиновников Анкары.    

Теги: Дональд Трамп, Сирия, New York Times
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Кадыров пообещал боевикам из Сирии места «в театре или на кладбище»
Политика
CNN сравнил действия Трампа в Сирии с игрой в «русскую рулетку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter