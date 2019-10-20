Песков заявил о влиянии внутренних дел на международную политику Путина

Песков заявил о влиянии внутренних дел на международную политику Путина

Президент России Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется интересами внутренних дел страны. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется прежде всего интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

«Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов», — добавил пресс-секретарь.

В октябре Путин нанес визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые состоялись 14 и 15 октября. По итогам посещения ОАЭ Москва и Абу-Даби заключили соглашения на общую сумму $1,4 млрд — в сфере цифровых технологий, телекоммуникации, логистики, транспорта, финансов и банковского дела. Что касается соглашений с Эр-Риядом, их сумма должна составить около $2 млрд, говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.