Путин сравнил международные отношения с музыкой

Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения с «глобальным концертом», где необходимо учитывать интересы каждого участника, чтобы музыка звучала без фальши. Об этом российский лидер заявил во время выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент РБК.

Президент России отметил, что все государства мира разные, что исключает «единообразие и универсализацию».В этой связи глава государства заявил о необходимости системы, в рамках которой различные ценности, идеи и традиции «сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга и при этом сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия».

Путин напомнил, что в XIX веке о дипломатии говорили как о «концерте великих держав», отметив, что в международных отношениях необходимо учитывать интересы и мнения всех их участников. Российский лидер заявил, что именно между суверенными и самостоятельными государствами могут выстраиваться по-настоящему прагматичные и прочные отношения, основанные на взаимном уважении.