Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Президент России Владимир Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он добавил, что визит Путина в королевство состоится 14 октября. Ушаков рассказал, что на следующий день, 15 октября, президент посетит Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ Путин также в последний раз был в 2007 году.

«Эти визиты важны, они давно готовились и они действительно сейчас особую актуальность имеют в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в Северной Африке и так далее», — заявил помощник российского лидера.

По его словам, в Саудовской Аравии Путин будет участвовать в первом заседании Российско-саудовского экономического совета. В этом совете Россию представляет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В него также вошли представители крупного бизнеса — по 20 человек с каждой стороны.

В Кремле добавили, что Публичный фонд королевства выделил 10 млрд для инвестиций вместе с РФПИ в российскую экономику.