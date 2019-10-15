Россия заключила с ОАЭ соглашения на сумму $1,4 млрд

В ходе визита президента Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Москва и Абу-Даби заключили соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Об этом президент сообщил в ходе встречи с представителями бизнеса двух стран.

По его словам, речь идет о самых разных проектах, в том числе в сфере цифровых технологий, телекоммуникации, логистики, транспорта, финансов, в банковском деле и области энергетики.

Президент отметил, что товарооборот между Россией и ОАЭ в прошлом году вырос почти на четыре процента и достиг $1,7 млрд. К тому же, добавил он, Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Арабских Эмиратов «Мубадала» совместно реализовали уже более 45 проектов на сумму $2,3 млрд.

15 сентября Путин впервые с 2007 года посетил ОАЭ. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в рамках визита у президента были запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом Аль Нахайяном во дворце Каср аль-Ватан, в ходе которых они собирались обсудить дальнейшее двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В частности, во время визита президента было подписано соглашение между российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о покупке 5% в газовой концессии Ghasha. Проект предполагает добычу газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби.