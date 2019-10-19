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В РПЦ предложили следить за маньяками в социальных сетях

Введение смертной казни не напугает преступников, намного эффективнее следить за потенциальными маньяками и насильниками в социальных сетях. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Митрополит также отметил, что не следует исключать судебных ошибок, добавив, что «даже признательные показания не являются показателем того, что виноват именно этот человек». «Люди могут признаваться [в совершении преступлений] под пытками, под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам», — сказал он.

Полиции необходимо следить за маньяками и отслеживать передвижения потенциальных преступников по их страничкам в социальных сетях, предложил Иларион. По его словам, после проверки правоохранительные органы «должны предупреждать людей об опасностях».

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России вновь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове. Госдума опубликовала во «ВКонтакте» опрос об отношении россиян к введению смертной казни. По данным на 18:00 мск 19 октября, за возвращение смертной казни проголосовали более 120 тыс. человек (78,55%), против — 27,4 тыс. пользователей (18%).

Против возвращения смертной казни выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении смертной казни в Кремле пока не обсуждается.

Теги: РПЦ, смертная казнь, маньяк, социальные сети
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