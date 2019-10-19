На органы опеки в Орловской области завели дело из-за истощения ребенка

На органы опеки в Орловской области завели дело из-за истощения ребенка

В Орловской области следователи возбудили уголовное дело в отношении органов системы профилактики безнадзорности. Причиной стала найденная в истощенном состоянии 11-летняя девочка, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным ведомства, девочка жила в многодетной семье, в которой воспитывались восемь детей. Условия проживания оказались ненадлежащими, однако органы системы профилактики не предприняли меры, чтобы защитить интересы детей.

В результате девочку госпитализировали в больницу Орла в состоянии истощения. СК завел дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Детей изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения. Помимо должностных лиц следователи дадут правовую оценку действиям матери.

Накануне следователи начали проверку в отношении матери и сотрудников органов системы профилактики. В ведомстве отмечали, что у девочки обнаружили признаки задержки психомоторного развития.