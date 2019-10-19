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Общество ,  
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В Орле начали проверку из-за госпитализации девочки с истощением

В Орле Следственный комитет начал проверку из-за госпитализации 11-летней девочки с признаками истощения и задержки психомоторного развития. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Проверка проводится в отношении матери девочки из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в этой семье, а также устанавливают причины случившегося.

Кроме того, СК выяснит, почему бездействовали сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны были заниматься профилактическим контролем в отношении этой многодетной семьи. По результатам проверки, говорится в заявлении, будет принято процессуальное решение.

Общество
Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах

В августе Министерство просвещение и Росстат раскрыли данные по регионам, где зафиксировано больше всего случаев жестокого обращения с детьми. Лидером стал Пермский край — в 2018 году там насчитывалось 159 таких случаев.

Это почти в три раза больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае, которые делят второе и третье места, — по 55 таких случаев. Ситуаций, при которых с детьми жестоко обращались, вообще не зафиксировали в нескольких районов Северного Кавказа.

Теги: Орел, дети, жестокое обращение с детьми
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