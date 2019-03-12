Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки

Савеловский суд Москвы арестовал ​Ирину Гаращенко, которая является матерью найденной в квартире на Ленинградском шоссе пятилетней девочки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Женщина обвиняется в покушении на убийство. Мера пресечения избрана до 10 мая.​ Как отмечает ТАСС, 47-летняя подозреваемая заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Ребенка обнаружили в квартире 10 марта после звонка соседей. Следователи сообщили, что у девочки отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии, а украшение на ее шее вросло в кожу. Ее доставили в реанимацию. Мать ребенка задержали. Следствие полагает, что Гаращенко не появлялась в квартире несколько дней.

Главный врач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов 12 марта сообщил, что девочка ​начала произносить отдельные слоги, ее состояние близко к удовлетворительному, она ест и улыбается. Османов добавил, что с ребенком продолжают работать психологи и неврологи.