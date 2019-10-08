Суд отправил на принудительное лечение мать брошенной в квартире девочки

Суд в Москве отправил на принудительное медицинское лечение Ирину Гаращенко, обвиняемую в попытке убийства своей пятилетней дочери, которую она оставила без присмотра в квартире на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Мельников уточнил, что решение суда, согласно которому Гаращенко была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа, вступило в силу еще в начале сентября. Тем не менее, женщина по-прежнему находится в психиатрическом отделении при СИЗО, поскольку в больнице ее не принимают из-за отсутствия паспорта. По словам Мельникова, сама Гаращенко утверждает, что оставила документ в квартире, однако следователю не удалось его найти.

Ответственный секретарь ОНК сообщил, что руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие и восстановить паспорт женщины в ускоренном порядке, чтобы ее можно было направить на лечение.

Пятилетнюю дочь Ирины Гаращенко обнаружили в квартире в Москве после звонка соседей. Следователи сообщили, что у ребенка отсутствуют социальные навыки, украшение на шее вросло в ее кожу. Гаращенко задержали, против нее возбудили дело о покушении на убийство. Позже женщину признали невменяемой.