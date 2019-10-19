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Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11
Для поиска пропавших задействовали авиацию. Из-за прорыва дамбы МЧС направляет в Красноярский край спасателей из других регионов
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 10, еще 15 человек числятся пропавшими без вести, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о шести погибших.

По информации агентства, 19 человек обратились за медицинской помощью. На место происшествия выехали сотрудники СК. Инцидент произошел в районе деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске в Курагинском районе. Вода разрушила несколько балков, на которых находились рабочие, сообщили в СК.

Общество
Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11

Прорыв дамбы произошел в шесть утра по местному времени (02:00 мск). Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС, затоплены также два рабочих общежития временного типа.

В Красноярский край направят спасателей из Хакасии, для ликвидации последствий происшествия задействовали 270 человек и 50 единиц техники, в том числе авиацию, уточняет агентство. Название предприятия, на котором работали погибшие, не раскрывается.

Рабочие на руднике жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках, заявил собеседник «Интерфакса» в администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района. По его словам, несколько вагончиков смыло потоком после прорыва дамбы. Всего на руднике работало около 180 человек, «они по-прежнему там», добавил он. Всего на руднике было три дамбы, уверяет собеседник агентства. «Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке», — сказал он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль, сообщается на сайте администрации региона.

Авторы: Гаяна Демурина, Константин Нагаев
Теги: Красноярский край, дамба, погибшие
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