Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

«Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает, и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный», — сообщил Федор. Он уточнил, что под «генеральным» имеет в виду Рогозина, отметив, что это его руководитель и командир.

В интервью Федор также рассказал о симпатии к актеру Арнольду Шварценеггеру, объяснив это тем, что последний сделал роботов популярными. «Звездные войны» — это мне не близко, хотя я сам летал в космос, но космос должен быть мирным. Это важно», — сказал он.

Федор, или Skybot F-850 — первый российский антропоморфный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите. 22 августа его впервые отправили на МКС — корабль «Союз МС-14» не удалось состыковать со станцией с первой попытки. На станции робот работал с бортовыми инструментами под руководством космонавта Алексея Овчинина.