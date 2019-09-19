Робот Федор предложил основать на других планетах колонию роботов

Антропоморфный робот-андроид Федор предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров», — заявил робот. Он отметил, что уже готов предложить варианты внешнего вида будущих андроидов, которые смогут обеспечить работу «научных станций в далеком космосе». Так, на прикрепленном к посту рисунке изображен робот, у которого вместо ног колесное шасси.

22 августа робота «Федора» отправили на международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14». Спустя пять дней корабль со второй попытки пристыковался к МКС, на которой робот выполнил ряд работ с бортовыми инструментами под руководством космонавта Алексея Овчинина. 6 сентября космический корабль с Федором на борту покинули станцию и на следующий день вернулись на землю. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что андроид Федор больше не полетит в космос, так как его сменит другой космической робот, которого уже начали проектировать. Позже стало известно, что робот после возвращения на землю перестал включаться.