Робота Федора больше не отправят в космос

Робота Федора больше не отправят в космос

На одном из его разработчиков — предприятии «Андроидная техника» сообщили, что перед инженерами стоит цель спроектировать нового робота, который сможет выходить в открытый космос

Робот «Федор» (Фото: ТАСС)

Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

«Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал Дудоров о Федоре (Skybot F-850).

Инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос. По словамДудорова, Федор для этой цели не подходит, не поможет даже модернизация.

«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», — сказал Дудоров.