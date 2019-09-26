Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Стоимость робота-андроида, аналогичного роботу «Федору», превышеает 30 млн рублей. Об этом рассказал в интервью на YouTube-канале PRO-роботов исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.

«Если говорить в целом о стоимости робота... Больше чем 20 млн руб., больше чем 30 млн руб.», — сказал он.

По словам Дудорова, эта сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, разработанного для выполнения определенных задач. В стоимость также входит и его программирование. Дудоров также добавил, что на разработку робота были направлены средства из Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель». При этом не стал называть сумму, которую затратили на эти цели, отметив, что объем финансирования был «в общем небольшой».

Федор, или Skybot F-850, — первый отечественный человекообразный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите. Впервые его отправили на международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Через пять дней корабль со второй попытки пристыковался к МКС, на которой робот выполнил ряд работ с бортовыми инструментами под руководством космонавта Алексея Овчинина.